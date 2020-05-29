الصين مستعدة لمشاركة اللقاحات مع العالم

المصدر: دبي - البيان

صرح رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أمس، أن بلاده مستعدة لمشاركة اللقاحات والأدوية الخاصة بفيروس «كورونا» مع العالم، محذراً في الوقت نفسه من أن «فك الارتباط» بين الصين والولايات المتحدة سيلحق ضرراً بالعالم. وقال تشيانغ في مؤتمر صحافي ببكين إن الصين منفتحة على التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير بشأن اللقاحات والأدوية وكواشف الاختبار الخاصة بالفيروس، ومستعدة لمشاركة النتائج مع العالم. وشدد على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفيروس، واستعادة النشاط الاقتصادي لضمان انتصار البشرية على الفيروس.

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