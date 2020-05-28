ممرضة ليبيرية حامل تجاوزت محنة قاسية مع «كورونا»

المصدر: مونروفيا - أ.ب.ب

كانت الممرضة الليبيرية سيديا مارولو حاملاً في أسبوعها الـ 32 عندما وصل المسعفون إلى منزلها ونقلوها إلى مستشفى خاص لمعالجة المصابين بفيروس «كورونا» شبهته بـ «الجحيم». وكانت تلك بداية محنة استمرت 15 يوماً بكت خلالها سيديا البالغة من العمر 38 عاماً يومياً وتملّكها الخوف بشأن ما إذا كان طفلها سينجو من الفيروس.



أرسلها مديروها في العمل إلى المنزل في أوائل مايو من دون إعطائها سبباً وجيهاً لكن زملاءها أخبروها في وقت لاحق بأن رئيسها المباشر أثبتت إصابته بالفيروس. وبعد خمسة أيام من خضوعها للاختبار، كان طاقم طبي بملابس واقية ينتظرون سيديا لجمع حاجاتها في منزلها فيما شاهدها جيرانها وهي تؤخذ بعيداً.



فصلت المرأة الحامل عن عائلتها ونقلت إلى وحدة العناية المركزة الخاصة بـ «كورونا» في مستشفى عسكري شرقي العاصمة مونروفيا. وقالت «كنت في جحيم، وحيدة ومهملة. أن تكون المرأة حاملاً وتجد نفسها في وحدة العناية المركزة أمر فظيع».



داخل المستشفى العسكري، لم تتناول مارولو الطعام ليومين بسبب الخوف. وروت «لاحظت أن الجنين توقف عن الحركة». لكنها وجدت صديقة وحليفة في هارييت موندايي، وهي قابلة قانونية تعمل لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان، كانت تقدم المشورة للحوامل المصابات بالفيروس.

وقالت موندايي «كانت أوقاتاً صعبة»، مضيفة أن الممرضة المصابة كانت تبكي في كل مرة تتكلمان فيها عبر الهاتف. فهناك مخاوف من أن النساء الحوامل عرضة أكثر للخطر خلال أزمة «كورونا».



أزمة سابقة

فخلال أزمة فيروس إيبولا في ليبيريا، رفضت بعض المستشفيات استقبال أي مرضى، تاركة بعض النساء الحوامل للولادة في الشارع. وبهدف تجنب تكرار هذا السيناريو، يقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان المشورة بشأن الأمومة في هذا المستشفى المخصص للمصابين بـ «كورونا» في ليبيريا، وفق موندايي.



بدأت مارولو في نهاية المطاف تناول الطعام مرة أخرى وخرجت من المستشفى بعد تعافيها بعد 15 يوماً. ولاحقا، أنجبت طفلة لم تكن مصابة بالفيروس.



لكن بعد التغلب على محنتها، تواجه مارولو وعائلتها الآن وصمة عار جراء إصابتها بالوباء.



وقد أصيب زوجها وأحد أولادها الثلاثة بالفيروس أيضاً وتعافيا منه ما جعل الأسرة منبوذة نوعاً ما في مجتمعها. وهي قالت «إن وصمة العار جحيم آخر يعيش فيه ضحايا هذا الفيروس»، مضيفة «إنها مثل اللعنة. نحن نخطط لمغادرة هذا المكان».



وتعزو مارولو الفضل في شفائها إلى المساعدة التي تلقتها من القابلة القانونية هارييت موندايي، وهي تنوي إجراء مزيد من الدراسات من أجل تقديم المشورة للأشخاص الذين يمرون في مواقف مماثلة. وختمت مارولو «لقد شجعتني وأعطتني الأمل».

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