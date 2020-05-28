غضب شعبي في أمريكا بعد مقتل رجل من أصول أفريقية

المصدر: مينيابوليس - وكالات

شهدت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، لليلة الثانية على التوالي، بعدما أدى موت رجل أسود خلال توقيفه بعنف من قبل شرطيين، إلى حالة غضب، ودعوات إلى تحقيق العدالة.

ودعا قائد شرطة هذه المدينة الواقعة في شمالي الولايات المتحدة، المتظاهرين، إلى الحفاظ على هدوئهم، لتجنب الفلتان الذي وقع ليل الثلاثاء الأربعاء.



لكن صدامات وقعت ليلاً. وقام متظاهرون بإضرام النار في محل لبيع قطع الغيار للسيارات، وبنهب محل تجاري. ويقع المبنيان بالقرب من المفوضية التي كان يعمل فيها الشرطيون المتهمون بقتل جورج فلويد، قبل أن يتم تسريحهما الثلاثاء.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، وشكلت حاجزاً بشرياً لمنع المتظاهرين من عبور السياج الذي يحيط بمبنى المفوضية.



ودعا حاكم مينيسوتا، تيم والتز، مساء الأربعاء، في تغريدة، المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة، محذراً من «وضع بالغ الخطورة». وكان رئيس بلدية المدينة، جاكوب فراي، طلب منه نشر الحرس الوطني.



وتواصلت الحرائق وعمليات النهب ليلاً بالقرب من مركز الشرطة، وتوفي رجل بعد إصابته برصاصة بالقرب من تظاهرات، كما أعلنت الشرطة التي أوقفت شخصاً واحداً.



وجرت تظاهرات سلمية في مكانين آخرين في المدينة، خصوصاً في موقع موت جورج فلويد الأفريقي الأمريكي، البالغ من العمر 46 عاماً، خلال قيام الشرطة بتوقيفه بعنف، في عملية انتشر مقطع فيديو لها سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي لوس آنجلس، أغلق متظاهرون، لفترة قصيرة، طريقاً سريعاً. وقام بعضهم بتحطيم نوافذ سيارات الشرطة، والصعود على سطحها. وجرح متظاهر عندما سقط من على سطح واحدة من هذه السيارات عند انطلاقها.



وارتفعت أصوات في جميع أنحاء البلاد، تطالب بإحقاق العدل. وطالبت عائلة جورج فلويد، باتهام رجال الشرطة المتورطين بالقتل.



وقالت بريدجيت فلويد شقيقة جورج، الذي انتشر تسجيل فيديو لعملية توقيفه على مواقع التواصل الاجتماعي «هذا ما فعلوه بالضبط، ارتكبوا جريمة قتل بحق أخي». وأضافت «لدي إيمان، وأعتقد أنه سيتم إحقاق العدل»، مؤكدة أن طرد الشرطيين «ليس كافياً».



وتم تسريح الشرطيين الأربعة المتورطين في توقيف فلويد الثلاثاء، لكن لم يتم توقيفهم، بينما فتح تحقيق في الحادث.



وتساءل رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي «لماذا الرجل الذي قتل جورج فلويد ليس (موجوداً) في السجن؟». وأضاف «لو كنتم أنتم أو أنا الذين فعلوا ذلك، لكنا الآن وراء القضبان».



وكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة على تويتر، أنه طلب من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل، كشف ملابسات هذا الموت «الحزين والمفجع».

وقال واعداً «أفكاري مع عائلة جورج وأصدقائه. سيتم إحقاق العدل».

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