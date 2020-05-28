آخر تطورات فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

أودى وباء كورونا بحياة 355,736 شخص على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 ت غ.

وأوروبا هي القارة الأكثر تضررا بتسجيلها 175,011 وفاة (من بين 2,084,058 إصابة رسمية).

من جهتها، سجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (أكثر من 100 ألف) وإصابات بين دول العالم، تليها المملكة المتحدة (37460) ثم إيطاليا (33072) وفرنسا (28596) وإسبانيا (27118).

والبرازيل هي الدولة الأكثر تضررا في أميركا اللاتينية بفارق واسع، إذ تجاوز عدد الوفيات المسجلة على أراضيها 25 ألفا.

إصابات جديدة في كوريا الجنوبية

بعد فترة قصيرة من تخفيفها، أعادت كوريا الجنوبية تفعيل سلسلة تدابير لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد عقب اكتشاف بؤرة عدوى أثارت خشية من حصول موجة وبائية ثانية.

البلاد التي اُعتبرت في الأشهر الأخيرة نموذجا لإدارتها الفعالة للأزمة الصحية، سجلت الخميس أكبر ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة منذ شهرين، مع تفشي الفيروس في مستودع شركة تجارة عبر الانترنت في سيول ذات الكثافة السكانية العالية.

وستضع سيريلانكا اعتبارا من الأحد تدابير حجر موجّهة، وذلك عقب تسجيلها ارتفاعا كبيرا في الإصابات اليومية.

نيسان تقلّص انتاجها

قررت مجموعة نيسان لتصنيع السيارات إغلاق مصنعها في برشلونة (إسبانيا) في إطار خطة استراتيجية جديدة تهدف لتقليص قدرات انتاجها العالمي 20 بالمئة بحلول مارس 2023.

وأعلنت المجموعة الخميس خسائر كبيرة لعام 2019/2020 بقيمة 671,2 مليار ين (5,7 مليار يورو).

تخفّض عدد موظفيها

حذت شركة الطيران البريطانية إيزي جيت حذو أغلب منافسيها بإعلان تخفيض كبير في عدد موظفيها يصل إلى الثلث (نحو 4500 وظيفة).

تضرر التجارة

أظهرت دراسة أنجزتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن أثر الوباء على التجارة العالمية "مختلف إلى حد كبير" بين دول مجموعة العشرين.

التجارة في كوريا الجنوبية "قاومت بشكل جيد نسبيا"، إذ نمت الصادرات بنسبة 3,3 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2020، في حين تراجعت في الصين بنسبة 9,3 بالمئة.

في أوروبا، تأثرت ألمانيا (-3,5 بالمئة) أقل من جيرانها الذين فرضوا قيودا لكبح الوباء: فرنسا (-7,1 بالمئة)، إيطاليا (-4,9 بالمئة) والمملكة المتحدة (-7,8 بالمئة).

- الاتحاد الأوروبي: تسعة مليارات للصحة -اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء برنامج جديد مخصص للصحة، بقيمة أكثر من تسعة مليارات يورو، في إطار موازنة الاتحاد المقبلة متعدد السنوات، وذلك حتى يتم التجهيز بشكل أفضل للأزمات الصحية.

6 ملايين عاطل عن العمل

زاد عدد العاطلين عن العمل في فرنسا 22 بالمئة في أبريل، متجاوزا لأول مرة عتبة ستة ملايين في ارتفاع استثنائي يعود أساسا إلى الحجر المفروض في البلاد. وهذا "أكبر ارتفاع شهري مسجّل" منذ بدء هذا الإحصاء عام 1996.

وتستعد الحكومة إلى إطلاق المرحلة الثانية من رفع الحجر عبر تخفيف القيود على التنقلات والمقاهي والمطاعم والمنتزهات اعتبارا من 2 يونيو.

خرق بسيط

اعتبرت الشرطة البريطانية أن دومينيك كامينغز، المستشار الخاص لرئيس الوزراء بوريس جونسون، ارتكب خرقاً "بسيطاً" لقواعد العزل المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لكنها لا تنوي الشروع بإجراءات قانونية ضده.

وأوضحت شرطة دورهام في بيان أنه يمكن اعتبار أحد تنقلات كامينغز، الذي أثار جدلا سياسيا واسعا، بمثابة خرق للقواعد، لكن بشكل "بسيط" لأنه جرى التقيد بتدابير التباعد الجسدي على ما يبدو.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز