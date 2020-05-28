عدو البشرية يتراجع

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تواصل دول العالم رفع القيود التي فرضتها لمكافحة فيروس «كورونا»، الذي بات العدو الأول للبشرية، حيث أعلنت العديد منها قرارات جديدة بشأن تخفيف الإجراءات في إطار الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها الجائحة.

ففي موسكو أعلنت دائرة الصحة البشرية وحماية حقوق المستهلك الروسية، أن العاصمة جاهزة لدخول المرحلتين الأولى والثانية من تخفيف الإجراءات. وأفاد بيان صادر عن الدائرة أمس، أن مجموع عدد اختبارات الكشف عن «كورونا» بلغ 9 ملايين و400 ألف في البلاد بعد إجراء 255 ألف اختبار في الساعات الـ 24 الأخيرة.

واحتفل الإيطاليون برفع تدابير الإغلاق بإحدى تحلياتهم المفضلة... البوظة. وقالت مجموعة «كولديريتي» الزراعية في بيان «بعد تمضية فترة طويلة في المنازل، اختار الكثيرون أن يرفّهوا عن أنفسهم بتناول البوظة حتى خلال الأسبوع وقت الغداء». وأضافت إن القطاع «انتعش مجدداً» بعد انتهاء مرحلة الإغلاق.

انخفاض متواصل

وفيما عادت حركة النقل الجوي بين عدد من الدول في العالم، ومنها مطارات أوروبية، حيث عاد مطار فرانكفورت للعمل تدريجياً، أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية، عن الانخفاض المستمر في حالات وحدات العناية المركزة لمرضى «كورونا» إلى 1555 مريضاً مقابل 1894 في الأسبوع السابق.

وستسمح بولندا بالتجمعات حتى 150 شخصاً، وستتيح عدم ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة ابتداء من السبت المقبل. وسيطلب من المواطنين ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، وخلال التجمعات إذا لم يكن ممكناً الحفاظ على تباعد لمسافة مترين.

وقال مسؤولون حكوميون إن اليونان ستسمح للمسافرين من نحو 24 جهة منها ألمانيا وقبرص بالزيارة اعتباراً من منتصف يونيو دون الحاجة لحجزهم في الحجر الصحي. وقال مصدر حكومي «سيسمح لمواطني ما بين 20 و25 دولة بالحضور». وأضاف أن القائمة ستضم أيضاً دولاً من وسط أوروبا والبلقان.

وسجلت الولايات المتحدة الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، أقل من 700 حالة وفاة. وأظهرت بيانات أن عدد الذين توفوا بالفيروس في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بلغ 657 شخصاً.

وسجلت ماليزيا أقل زيادة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ 12 مارس الماضي، حيث سجلت البلاد أمس 15 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 7619، فيما بلغت حصيلة الوفيات 115، حسب وزارة الصحة.

وفي كوريا الجنوبية، تأجلت إعادة فتح أكثر من مئة من المدارس ورياض الأطفال في سيئول، وسط تقارير عن انتشار الفيروس في مجتمعات محلية، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية. وذكر مكتب التعليم بالعاصمة أنه اعتباراً من العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، تم تأجيل فتح 111 من المدارس ورياض الأطفال حتى أوائل الشهر المقبل.

وفي بكين، أعلنت السلطات الصحية الصينية عدم تسجيل أي إصابة جديدة محلية بالفيروس في البر الرئيسي الثلاثاء. وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل إصابة جديدة واحدة لشخص قادم من الخارج، في شنغهاي.

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