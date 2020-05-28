فرنسا تمنع «هيدروكسي كلوروكين»

المصدر: (باريس - د.ب.أ)

ذكرت وزارة الصحة الفرنسية أنها حظرت على الأطباء علاج مرضى فيروس كورونا المستجد بعقار «هيدروكسي كلوروكين» الخاص بعلاج الملاريا.

وقالت الوزارة إن الحكومة نشرت مرسوماً يمنع استخدام العقار المثير للجدل. وتأتي الخطوة بعدما نصحت الوكالة الفرنسية لسلامة المنتجات الصحية بعدم استخدام العقار وبادرت بتعليق التجارب السريرية.

وجرى السماح بعلاج المرضى الذين يعانون من حالات حادة بالعقار الذي عادة ما يستخدم لعلاج أو منع الملاريا، بموجب مراقبة طبية صارمة. وقالت الوزارة: «سواء كان طبيب الأسرة أو المستشفى يجب عدم وصف هذا العقار للمرضى الذين يعانون من كورونا».

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