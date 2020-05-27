ترامب يهدد بإغلاق مواقع التواصل بسبب تويتر

المصدر: وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه مع موقع "تويتر".

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الجمهوريون يشعرون بأن منصات التواصل الاجتماعي تسكت تماماً الأصوات المحافظة. سننظمها بشكل قوي أو نغلقها، قبل أن نسمح بأن يحدث ذلك. رأينا ما حاولوا فعله في 2016 وفشلوا. لن نسمح بنسخة متطورة من هذا الأمر أن تحدث مجدداً".

وتابع: " كما أننا لن نسمح بأن يترسخ التصويت عبر البريد بشكل واسع في بلادنا. ذلك سيعرضنا للغش والتزوير ولسرقة أوراق الاقتراع".

وختم موجهاً رسالة لمواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "نظفوا ما فعلتمونه الآن!".

وفيما اعتبر سابقة هي الأولى من نوعها افترض موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن تكون تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مضللة وغير صحيحة، داعيا إلى الحذر في التعاطي معها.

وحث تويتر، المتابعين على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها ترامب، محذرا من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ويجب تدقيقها.

وكان الرئيس الأميريكي نشر تغريدة تحدث خلالها عن إمكانية تزوير بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبرا أنه "سيتم سرقة صناديق البريد، وسيتم تزوير بطاقات الاقتراع وحتى طباعتها بطريقة غير قانونية وتوقيعها بطريقة احتيالية".

وحث الإخطار، الذي اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، القراء على "تقصي الحقائق بشأن الاقتراع بالبريد" ووجههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات حول "تلك المزاعم"، قام بتجميعها موظفو تويتر.

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