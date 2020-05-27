كابول تطلق سراح 900 سجين من «طالبان»

المصدر: (كابول - وكالات)

أعلن مسؤول أمني كبير أن الحكومة الأفغانية أفرجت عن 900 سجين من حركة طالبان، في حين تشهد أفغانستان يوماً ثالثاً من وقف إطلاق نار أعلنه المتمردون السبت ولكن يُفترض أن تنتهي مدّته مساءً.

وقال جاويد فيصل، الناطق باسم المجلس الوطني للأمن وهي هيئة حكومية: «الأمر تقني، مع الإجراءات القضائية، أحياناً إنهاء المستندات يستغرق وقتاً أكبر مما نعتقد. إذاً يمكن أن نصل إلى 900 أو بحلول نهاية النهار يمكن أن يبلغ العدد بين 800 و900.

ولكن القرار هو الإفراج عن 900 (سجين من طالبان)». وأكد مصدر آخر في المجلس الوطني للأمن هذا القرار. وأضاف «عمليات الإفراج (عن سجناء من طالبان) ستستمرّ في الأسابيع المقبلة».

وفاجأ المتمردون الذين يكثفون منذ أسابيع الهجمات الدامية على القوات الأفغانية، الجميع السبت عبر إعلانهم بشكل أحادي وقف المعارك كي يتمكن المواطنون من «الاحتفال بسلام وارتياح» بعيد الفطر.

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