وفيات «كورونا» في البرازيل مرشحة لبلوغ 125 ألفاً

المصدر: برازيليا - رويترز

في الوقت الذي قفز فيه المعدل اليومي لوفيات «كورونا» في البرازيل إلى أعلى مستوى في العالم، تحذّر دراسة أجرتها جامعة واشنطن من أن إجمالي الوفيات قد يتضاعف إلى خمسة أمثاله ليبلغ 125 ألفاً بحلول أوائل أغسطس، مما يذكي المخاوف من أن البلاد أصبحت بؤرة ساخنة جديدة للوباء.

وتزامنت توقعات معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن مع دعوات يعارضها الرئيس البرازيلي لفرض إجراءات العزل العام، وجاءت بعد تجاوز الوفيات اليومية في البرازيل يوم الاثنين مثيلتها في الولايات المتحدة.

وكتب الدكتور كريستوفر موراي، مدير المعهد: «يجب على البرازيل أن تحذو حذو ووهان في الصين، فضلاً عن إيطاليا وإسبانيا ونيويورك، من خلال تطبيق الأوامر الرسمية والتدابير للسيطرة على وباء سريع الحركة والحد من انتشار فيروس كورونا».



وكان عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل الذي أعلن عنه يوم الاثنين أعلى من نظيره في الولايات المتحدة لأول مرة بحسب وزارة الصحة، إذ سجلت البرازيل 807 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة في حين سجلت الولايات المتحدة 620 وفاة.

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