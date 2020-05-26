احتجاجات هونغ كونغ تتصاعد تزامناً مع ضغوط أمريكية

المصدر: هونغ كونغ - وكالات

يعتزم المعارضون للهيمنة الصينية في هونغ كونغ تصعيد احتجاجاتهم غداً الأربعاء تزامناً مع ضغوط أمريكية على بكين، حيث تعهد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحرك بسرعة لإقرار مشروع قانون يلوح بفرض عقوبات على أي مسؤول صيني يعمل على تقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ.



وحذرت الشرطة في هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، من أنها لن تتسامح مع الإخلال بالنظام العام، وذلك بعدما تداول نشطاء منشورات عبر الإنترنت تدعو إلى تظاهرات جديدة غداً الأربعاء. وأحيا مقترح قدمته بكين الأسبوع الماضي لسن قانون جديد للأمن القومي الاحتجاجات الحاشدة لمتظاهرين يقولون إن الصين تهدف إلى قمع الحريات التي تحظى بها هونغ كونغ، وهي مركز مالي عالمي يتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق.



وانتشرت على الإنترنت اليوم دعوات لتنظيم إضراب عام واحتجاجات الأربعاء ضد قانون للنشيد الوطني سيخضع لقراءة ثانية بالمجلس التشريعي للمدينة. ولا تسفر مثل هذه الدعوات دائماً عن تنظيم احتجاجات. وقالت الشرطة إن التجمعات يجب ألّا تعرقل حركة المرور، وحذرت من تطبيق عقوبات بالسجن على من يتسببون في اضطرابات غير مشروعة.



ويقضي قانون النشيد الوطني بأن تعلّم المدارس النشيد الوطني الصيني، وأن تعزفه المؤسسات وتغنيه، مع معاقبة من يزدريه بالسجن أو الغرامة.



وينظر المحتجون إلى الأمر كرمز لتعدي الصين على أسلوب الحياة في هونغ كونغ، تماماً مثلما أظهر قانون الأمن القومي الذي طُرح الأسبوع الماضي، والذي يمهد الطريق أمام فتح وكالات الأمن في البر الرئيس فروعاً لها في هونغ كونغ.

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