«كورونا» يعطّل أكبر منجم للذهب في العالم

المصدر: جوهانسبرغ- وكالات

عُلّقت أعمال الحفر في أعمق منجم للذهب في العالم، في جنوب أفريقيا، بعد اكتشاف 164 إصابة بـ«كورونا» بين عماله.

وكانت أعمال الحفر قد استؤنفت في منجم مابوننغ، الشهر الماضي، بعد تعليقها في كافة مناجم البلاد في مارس الماضي، نتيجة الإغلاق العام، لاحتواء تفشي الوباء.

وكان المنجم يعمل بنصف قدرته الإنتاجية، لكن بعض العمال عبّروا عن القلق بشأن سلامتهم. علماً أنّ معظم من أثبتت الفحوص المخبرية إصابتهم، لم تظهر عليهم أي أعراض.

ووضع كلّ المصابين في العزل، بحسب الشركة المالكة للمنجم، أنغلو غولد أشانتي.

وأعلنت الشركة أنّ 650 عاملاً خضعوا للفحوص المخبرية، بعد اكتشاف الحالة الأولى في المنجم، الأسبوع الماضي.

وسجلت جنوب أفريقيا المعدّل الأعلى للإصابات بالفيروس في أفريقيا، إذ بلغ عدد الحالات المؤكدة فيها 21.343 حالة، وعدد الوفيات 407.

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