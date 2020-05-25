دولة أوروبية تعلن خلوها من «كورونا»

المصدر: بودجوريتشا - رويترز

أعلن رئيس وزراء الجبل الأسود اليوم الاثنين أن بلاده أصبحت خالية من فيروس كورونا المستجد في خطوة بالغة الأهمية لصناعة السياحة وتأتي بعد 69 يوماً من الإعلان عن أول إصابة وبعد مرور 20 يوماً بدون اكتشاف أي حالات جديدة.



وتأكدت 324 حالة إصابة بمرض كوفيد 19 في الجبل الأسود مع تسع وفيات.



وقال رئيس الوزراء دوسكو ماركوفيتش في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع هيئة مكلفة بمكافحة المرض «انتصرنا في المعركة مع هذا الفيروس الخبيث وأصبح الجبل الأسود الآن أول دولة خالية من فيروس كورونا في أوروبا». وابتدأ ماركوفيتش المؤتمر الصحفي بخلع الكمامة.



وفى أوائل مارس الماضي أغلقت الجمهورية الواقعة بمنطقة البلقان التي يبلغ عدد سكانها 620 ألف نسمة وتعتمد على عائدات السياحة الحدود والمطارات والموانئ والمدارس وحظرت التجمعات العامة والأنشطة في الأماكن المفتوحة للحد من انتشار الفيروس.



وجرى تخفيف القيود تدريجياً منذ 30 مارس. وقال ماركوفيتش إن الجبل الأسود سيفتح حدوده أمام المسافرين من الدول التي لا تبلغ عن أكثر من 25 إصابة لكل 100 ألف شخص بما فيها كرواتيا وألبانيا وسلوفينيا وألمانيا واليونان.



وللحد من انتشار الفيروس، نشر الجبل الأسود أيضاً قوائم بأسماء وعناوين الأشخاص المعزولين ذاتياً، وهو ما أثار انتقادات منظمات حقوقية وعزل بلدية بأكملها لأسابيع.



كما فرضت سلطات الجبل الأسود غرامات على مئات الأشخاص بتهمة عدم الالتزام بإجراءات العزل.

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