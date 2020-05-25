الصحة العالمية تحذر من «وباء صامت» في أفريقيا

المصدر: جنيف - رويترز

قال مبعوث لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن أفريقيا نجت حتى الآن من أسوأ تأثيرات فيروس كورونا المستجد، لكن المنظمة قلقة من أن تواجه القارة «وباء صامتاً» إذا لم يعط القادة أولوية لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.



وقال سامبا سو في مؤتمر صحافي: «النقطة الأولى بالنسبة لي بخصوص أفريقيا، مبعث قلقي الأول، هو أن عدم إجراء اختبارات يؤدي إلى وباء صامت في أفريقيا. لذلك يجب علينا مواصلة دفع القادة لإعطاء الأولوية للاختبارات».

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