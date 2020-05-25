هولندا تكتشف عدوى جديدة بكورونا من حيوان المنك للإنسان

المصدر: وكالات

قالت وزارة الزراعة الهولندية اليوم (الاثنين) إنها اكتشفت ما تعتقد أنها ثاني حالة ينتقل فيها فيروس كورونا للإنسان بعد مخالطته أحد حيوانات المنك المصاب بالفيروس.

وكررت الوزيرة كارولا شوتن في رسالة للبرلمان أن المعهد الوطني للصحة يعتقد أن خطر انتقال الفيروس من المنك للإنسان خارج المزارع التي تعيش فيها هذه الحيوانات «لا يذكر».

وفي 26 أبريل أعلنت الحكومة اكتشاف إصابة حيوان المنك في مزرعة بجنوب البلاد بالمرض، الأمر الذي أدى إلى إجراء تحقيق أوسع شمل مثل هذه المزارع التي يربى فيها الحيوان من أجل فرائه، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة اكتشاف أول حالة لانتقال الفيروس من المنك للإنسان.

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