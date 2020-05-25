25 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية و2764 في المكسيك

المصدر: وكالات

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية 11 ألفا و 190 شخصا بعد إصابة 25 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرغ صباح اليوم الاثنين.

واستقر عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد عند 266، بينما تعافى 10 آلاف و213. ومر حوالي 17 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة في كوريا الجنوبية.

وفي المكسيك أعلن مسؤولون في قطاع الصحة أمس الأحد تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و215 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلي 68620 حالة وعدد حالات الوفاة إلى 7394 حالة.

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