الصين: نقترب من حافة «حرب باردة» مع أمريكا

المصدر: بكين - وكالات

حذّر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، من أنّ الصين والولايات المتحدة تقتربان من حافة حرب باردة جديدة، معبّراً عن أسفه لتصاعد التوتر مع واشنطن حول وباء «كورونا».

وقال وزير الخارجية الصيني أمام صحافيين: «إلى جانب الدمار الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة، يستغل هذا الفيروس السياسي كل الفرص لمهاجمة الصين والإساءة لسمعتها، لفت نظرنا أنّ بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الأمريكية الصينية رهينة وتدفع البلدين باتجاه حرب باردة جديدة». ولفت وانغ يي إلى أنّ التعاون بين الصين والولايات المتحدة يعود بالنفع على كلا البلدين، فيما المواجهة تعود عليهما بالخسارة، مضيفاً أنّ على الجانبين إيجاد السبيل لتعايش سلمي.

وقال وانغ إن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما، فضلاً عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي. وشدّد على ضرورة توقّف الولايات المتحدة عمّا سماه «إضاعة الوقت»، معرباً عن استعداد بلاده للعمل مع واشنطن بروح التعاون والاحترام المتبادل.

وأكّد وزير الخارجية الصيني انفتاح بلاده على تعاون دولي لتحديد مصدر فيروس كورونا، مشيراً إلى أنّ أي تحقيق يجب أن يكون خالياً من التدخل السياسي. واتهم الوزير مسؤولين سياسيين أمريكيين بما سماه «فبركة الشائعات» عن منشأ المرض.

نفي

على صعيد متصل، نفى مدير معهد ووهان ما وصفه بالمزاعم التي روّجت لها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن فيروس كوفيد 19 تم تطويره في المعهد، واصفاً هذه المزاعم بأنها «محض تلفيق». ونقلت وسائل إعلام حكومية عن مدير معهد ووهان للفيروسات، وانغ ياني، قوله إنّ المعهد لم يكن لديه أي معرفة قبل ذلك بالفيروس ولم يُجْرِ أي أبحاث عنه. وأضاف وانغ: «لم نكن نعرف حتى أي شيء عن وجود الفيروس، فكيف نكون سربناه من مختبرنا وهو لم يكن لدينا؟».

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