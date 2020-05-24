أمريكي يصنع الكمامات من جلود الأفاعي

المصدر: أ.ف.ب

توصل حرفي في فلوريدا إلى طريقة جديدة لمواجهة فيروس «كورونا»، وفي الوقت نفسه معالجة مشكلة الثعابين الغازية والإيغوانا التي تضر بالنظام البيئي الهش في الولاية.

وبدأ براين وودز «63 عاماً» وهو صاحب «آل أميريكان غيتور بروداكتس»، تصميم أقنعة للوجه مصنوعة من جلود هذه الزواحف.

وقال في ورشته في دانيا بيتش على مسافة 40 كيلومتراً شمال ميامي: «أخذت حيواناً خطيراً وحوّلته إلى قطعة أزياء».

واستلهم وودز عمله من صورة لحصان يضع حمالة صدر نسائية كقناع للوجه، طالباً من زوجته ما إذا كان بإمكانه استعارة واحدة من التي تملكها لاختبار ما إذا كان المفهوم قابلاً للتطبيق. ويبيع وودز حالياً أقنعة وجه جلد الثعبان على صفحته في «فيسبوك» في مقابل 90 دولاراً. ووصلت صائدة الأفاعي إيمي سيوي إلى منزل وودز مع ثعبان ضخم لسلخه.

وقالت في إشارة إلى الأراضي الرطبة الشاسعة التي تحتل معظم جنوب فلوريدا: «إنها تعيث فساداً في إيفرغليدز. يبلغ طولها ما بين 5.5 و6 أمتار وتأكل كل شيء من الجرذان إلى الأيائل».

ويعتقد أن الثعابين أدخلت إلى فلوريدا كحيوانات أليفة في نهاية القرن الماضي وأطلقت في إيفرغليدز. ومن المحتمل أن أفاعي الإيغوانا الضخمة أدخلت إلى فلوريدا أيضاً كحيوانات أليفة قبل إطلاقها في البرية، حيث المناخ المعتدل يكون مواتياً لتكاثرها. وتدفع هيئة فلوريدا للأسماك والحياة البرية مكافأة للصيادين للإمساك بالثعابين.

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