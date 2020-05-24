المسلمون في كوريا الجنوبية يحتفلون بعيد الفطر في ظل جائحة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل العديد من المسلمين والمسلمات في كوريا الجنوبية بعيد الفطر المبارك لعام 1441 الهجري بأدائهم صلاة العيد في مسجد سيئول المركزي في حي إيتوان في سيئول في الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، 24 مايو.

وتجمع المسلمون من مختلف الجنسيات من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالإضافة الى عدد قليل من المسلمين الكوريين، في المسجد الوحيد في العاصمة سيئول، قبل موعد الصلاة، وخضعوا لإجراءات الحجر الصحي وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، حيث احتفظوا بمسافة بين المصلين في حدود متر واحد داخل صحن المسجد وفنائه.

سبق أن علق الاتحاد الكوري للمسلمين اداء صلاة الجمعة وبقية الصلوات في المسجد منذ منتصف مارس الماضي عندما أوصت حكومة سيئول مؤسسات دينية بالامتناع عن أداء طقوس دينية جماعية نتيجة لانتشار فيروس كورونا بوتيرة سريعة في البلاد، حيث يتم بث خطبة صلاة الجمعة عبر اليوتوب.

ومع قرار الحكومة بتخفيف مستوى الحجر الصحي 6 مايو، استؤنفت صلاة الجمعة وصلاة الترويح في المسجد مع الالتزام بتعليمات الحجر الصحي بصرامة، وفق يونهاب.

وقدم الإمام الكوري الجنسية عبد الرحمن لي جو-هوا في خطبة صلاة العيد تهانيه الخاصة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بقدوم عيد الفطر.

كما تدافع المسلمون إلى دفع زكاة الفطر قبل صلاة العيد والتي كانت لجنة مسلمي كوريا قد حددتها بواقع 7 آلاف وون للفرد.

وعقب انتهاء تأدية الصلاة تبادل المصلون التهاني، حيث لوحظ تفادي الكثير من الناس للعناق والسلام بالأيدي أو التقبيل بسبب جائحة كورونا، واكتفى الكثيرون بترديد عبارة "عيد مبارك" فحسب.

وفقا لاتحاد المسلمين الكوريين، يبلغ عدد المساجد الإسلامية في كوريا 17 مسجدا موزعة في المدن، إلى جانب 80 مصلى.

ويبلغ عدد المسلمين في البلاد حوالي 110 ألف شخص، منهم حوالي 40 ألفا من المسلمين الكوريين، حسب تقرير " أوضاع الأديان في كوريا عام 2018 " الصادر عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية .

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