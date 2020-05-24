حصيلة وفيات كورونا في العالم حتى أمس

المصدر: أ ف ب

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 339 ألفاً و758 شخصاً منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتّى الساعة 19,00 ت غ السبت.

وسجّلت إصابة أكثر من خمسة ملايين و260 ألفاً و970 شخصا في 196 دولة ومنطقة، تماثل منهم للشفاء ما لا يقلّ عن مليونين و31 ألفاً و200 شخص. وهذه الإحصاءات التي تستند الى بيانات جمعتها وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية للدول ومن منظمة الصحة العالمية لا تعكس إلا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات.

ومنذ الساعة 19,00 ت غ من يوم الجمعة، سجّلت 4.179 حالة وفاة جديدة و100.671 إصابة جديدة في العالم.

والبلدان التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي البرازيل (1001 حالة وفاة جديدة) والولايات المتحدة (989) والمكسيك (479).

والولايات المتحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ إنّها سجّلت لوحدها 1.590.225 مصاباً توفي منهم 95.490 شخصاً وتماثل 289.418 مصاباً للشفاء.

أما الدولة، التي سجّلت ثاني أعلى حصيلة وفيات من جراء الفيروس فهي بريطانيا (36.393 وفاة من أصل 254.195 إصابة) وإيطاليا (32.616 وفاة من أصل 228.658 إصابة) وإسبانيا (28.628 وفاة من أصل 234.219 إصابة) وفرنسا (28.289 وفاة من أصل 182.219 إصابة).

ومن بين الدول الأكثر تضرّراً، سجّلت بلجيكا أكبر عدد وفيات مقارنة بتعداد سكانها (80 وفاة لكل 100 ألف شخص)، تليها إسبانيا (61) ثم إيطاليا (54) والمملكة المتحدة (54) وفرنسا (43).

أما في الصين القارّية (من دون ماكاو وهونغ كونغ) فسجّل رسمياً ما مجموعه 82.971 إصابة، بينها 4.634 وفاة و78.258 حالة شفاء.

ومنذ الجمعة في الساعة 19,00 ت غ سجّلت أول حالة وفاة في كل من قطاع غزة وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وسجّلت في أوروبا حتى الساعة 19,00 ت غ من مساء السبت 173 ألفاً و279 وفاة من أصل مليونين وأربعة آلاف و226 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 102.912 وفاة من أصل 1.695.281 إصابة، وفي أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي 37.762 وفاة من أصل 685.508 إصابات، وفي آسيا 13.745 وفاة من أصل 428.300 إصابة وفي الشرق الأوسط 8704 وفيات من أصل 333.744 إصابة وفي أفريقيا 3.266 وفاة من أصل 105.456 إصابة وفي أوقيانيا 130 وفاة من أصل 8.463 إصابة.

وأُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

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