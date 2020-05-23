«طالبان» تعلن وقفاً لإطلاق النار بمناسبة عيد الفطر

المصدر: كابول - أ.ف.ب

أعلنت حركة طالبان الأفغانية السبت وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الأحد بمناسبة عيد الفطر، وذلك بعدما شنّت الحركة المتمرّدة خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة هجمات دامية على القوات الحكومية.



وقال المتحدّث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان، إنّ القيادة تطلب من كلّ العناصر اتّخاذ إجراءات خاصّة لضمان سلامة مواطنيهم، وعدم شنّ أيّ عمليات هجومية في أيّ مكان كان، مشدّداً في الوقت نفسه على حقّ مقاتلي طالبان في الدفاع عن أنفسهم إذا ما تعرضوا لأي هجوم.



وهذه أول مرة تبادر فيها طالبان، من تلقاء نفسها، إلى إعلان وقف لإطلاق النار، منذ أطاح بنظامها في نهاية 2001 تدخّل عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة.



ونهاية أبريل رفضت طالبان دعوة أطلقها الرئيس الأفغاني أشرف غني لوقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان. ويومها اعتبرت الحركة المتمرّدة دعوة غني «غير عقلانية وغير مقْنعة».

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