كلينتون تدعو ترامب إلى التوقف عن تأديته دور الطبيب

المصدر: واشنطن-وكالات

انتقدت المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، هيلاري كلينتون، بشدة، طريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة فيروس «كورونا» المستجد، الذي يسبب مرض «كوفيد 19».

وذكرت كلينتون على حسابها في «تويتر»، تعليقاً على تقرير لمجلة «لونسات» الطبية البريطانية، خلص إلى أن دواء هيدروكسي كلوروكوين، الذي يروج ترامب لاستخدامه في معالجة المصابين بـ «كورونا» يزيد من خطر وفاة المريض: «على الرئيس الكف عن تأدية دور طبيب على شاشة التلفزيون».

وسبق أن كتبت كلينتون في «تويتر» أخيراً: «الأمريكيون يستحقون رئيساً يصغي إلى العالم، ويتصرف بحزم، بغية تخفيف الجائحة، بدلاً عن إضاعة الوقت والاتجار بعقارات زائفة، آملاً في أن الوباء سينتهي بنفسه».

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