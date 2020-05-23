ترامب يدعو لإعادة فتح أماكن العبادة فوراً

المصدر: واشنطن- أ.ف.ب

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، حكام الولايات الأمريكية، إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة «فوراً»، رغم فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أمريكا الجنوبية، باتت تشكل «بؤرة جديدة»، مع وضع يثير القلق، خصوصاً في البرازيل.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض «اليوم، أعتبر أن أماكن العبادة هي أماكن أساسية، تقدم خدمات لا غنى عنها»، مضيفاً «أحض الحكام على السماح بإعادة فتح كنائسنا وأماكن العبادة لدينا». وتابع «إن لم يمتثلوا، سأتخطى الحكام»، من دون أن يوضح كيفية قيامه بذلك، علماً بأن قرار إعادة فتح أماكن العبادة، يتوقّف على سلطات كل ولاية.

وكان ترامب أعلن، أول من أمس، أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة، لثلاثة أيام، تكريماً لذكرى ضحايا فيروس «كورونا».

ويواصل الفيروس انتشاره في أمريكا اللاتينية. وقال مسؤول الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، في مؤتمر عبر الإنترنت من جنيف، إن «أمريكا الجنوبية، باتت بؤرة جديدة للمرض».

وأضاف «نرى عدد الإصابات يزداد في العديد من الدول الأمريكية الجنوبية. القلق يشمل العديد من هذه الدول، ولكن من الواضح أن البرازيل، هي الأكثر تضرراً حتى الآن».

وفيما تستعيد أوروبا إيقاع الحياة الطبيعية تدريجياً، فإن أمريكا الجنوبية، تشهد تفشياً واسع النطاق للوباء، مع تداعيات كارثية على الاقتصاد والوظائف.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن البرازيل سجلت أكثر من 300 ألف إصابة، و19 ألف وفاة، علماً بأن عدد سكانها يناهز 210 ملايين نسمة، ما يجعلها البلد الثالث الأكثر تضرراً على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وأوضح راين، أن «غالبية الحالات أحصيت في منطقة ساو باولو... لكن مقدار الإصابة، وفق عدد السكان، هو الأكبر في ولاية الأمازون، حيث أصيب نحو 490 شخصاً من كل مئة ألف شخص، وهي نسبة عالية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز