كورونا يضرب بقوّة في كولومبيا والأرجنتين

المصدر: وكالات

سجلت كولومبيا أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أمس الجمعة، حيث أكدت وزارة الصحة تسجيل 801 إصابة جديدة و30 وفاة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل ربع عدد حالات الإصابة الجديدة في العاصمة بوغوتا، التي شهدت أعلى عدد من الإصابات بكورونا في كولومبيا.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 20 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد.

وتراوحت أعمار الضحايا بين 34 و95 عاما.

وتخضع كولومبيا لإغلاق منذ نحو شهرين، إلا أن السلطات بدأت مؤخرا في السماح لبعض شركات التصنيع بإعادة فتح أبوابها. ومن المنتظر استئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل أوسع في الشهر المقبل.

وفي الأرجنتين، تجاوزت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عشرة آلاف حالة أمس الجمعة بعد تسجيل أعلى زيادة يومية منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات حكومية وجود 10649 حالة إصابة بزيادة 718 حالة عن اليوم السابق معظمها في العاصمة بوينس أيرس. وبلغ عدد حالات الوفاة 433 حالة.

وزاد معدل حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بشكل مطرد في الأسبوع الماضي.

وفرضت الأرجنتين عزلا عاما إجباريا في معظم المناطق منذ 20 مارس، كما تطبق واحدا من أكثر القيود صارمة على السفر في العالم، حيث تمنع بيع وشراء تذاكر الرحلات الجوية حتى سبتمبر.

ومددت الحكومة العزل العام حتى 24 مايو في بعض مناطق البلاد في الوقت الذي خففت فيه بعض القيود المحدودة على التنقل وقطاع الأعمال.

وكانت السلطات قد مددت العزل العام ثلاث مرات من قبل.

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