تفاؤل حذر بنتائج لقاح وترامب يرفض إغلاق البلاد مجدداً

المصدر: واشنطن- وكالات

أبدى مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، تفاؤله الحذر حول النتائج التي توصلت إليها شركة «موديرنا» في إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تغلق البلاد في حالة حدوث موجة ثانية من الفيروس. وخلال لقاء على شبكة «سي إن إن»، وصف فاوتشي النتائج المبكرة الإيجابية لدراسة المرحلة الأولى للقاح بأنها «علامة جيدة لأنها وصلت إلى عقبة مهمة في تطوير اللقاح ولكنها انتهت».

تدابير

ونصح فاوتشي الأمريكيين بالخروج للاستمتاع بالهواء النقي، قائلاً: «اخرجوا، ارتدوا الأقنعة، ابقوا على بعد 6 أقدام من أي أحد لضمان التباعد الجسدي، واخرجوا».

وأضاف: «فلتذهبوا للركض، أو للتنزه، أو للصيد، طالما تضعون قناع الوجه، وطالما أنكم تتحاشون الزحام».

مراحل متقدمة

إلى ذلك، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تغلق البلاد في حالة حدوث موجة ثانية من الفيروس. وأضاف «يقول الناس إن هذا احتمال واضح للغاية، وسنقوم بإطفاء الحرائق. لن نغلق البلاد». وجاءت تصريحات الرئيس الأمركي خلال جولة في مصنع تصنيع فورد في يبسيلانتي، ميشيغان، عندما سُئل عما إذا كان قلقاً بشأن موجة ثانية من الوباء. وأعرب ترامب عن ثقته بقدرة البلاد على احتواء تفشي المرض في المستقبل، قائلاً إنه «سواء كان ذلك موجة لاهبة أو غيرها، نحن سنعمل على إخمادها ولكننا لن نغلق بلادنا».

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