تحذيرات... موجة جديدة من فيروس كورونا في الشتاء المقبل

المصدر: لندن- وكالات

قال رئيس الاتحاد الأوروبي لمكافحة الأمراض إن أوروبا ستتعرض لموجة ثانية قوية من تفشي فيروس كورونا في الشتاء المقبل.



وبحسب ما نشره موقع صحيفة «ديلي ميل البريطانية»، تشير الدراسات إلى أن أقل من 15 في المئة من سكان الدول الأكثر تضرراً في أوروبا قد أصيبوا بالفعل، ما يترك الأغلبية ضعيفة في المستقبل.



وأكد كبار الخبراء في بريطانيا أن القليل من المواطنين لديهم حصانة ومناعة قوية ضد COVID-19، وأن الفيروس المعروف لن يزول في أي وقت قريب لأنه متكيف بشكل جيد مع البشر.



ويتفق العلماء تقريباً على أن العدوى لا بد من أن تعود للظهور في موجة ثانية في ظل غياب لقاح أو علاج لفيروس كورونا حتى الآن.

وتوقع الخبراء أن الموجة الثانية من فيروس كورونا التاجي ستحدث خلال الشتاء المقبل وتتزامن مع موسم الإنفلونزا، الأمر الذي قد يتفاقم ويزيد عدد الحالات بالمستشفيات بالفعل.

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