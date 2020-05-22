«كورونا» يخفض المبيعات في بريطانيا إلى مستويات قياسية

المصدر: لندن- د.ب.أ

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، تراجع مبيعات قطاع التجزئة إلى مستويات قياسية أبريل الماضي بسبب وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، فضلاً عن تراجع إيرادات القطاع بـ18.1 في المئة مقارنة بالشهر الماضي.

ويمثل ذلك أكبر نسبة انخفاض تسجلها مبيعات التجزئة منذ بدء إعداد تقارير عن القطاع في عام 1988، حيث تعكس هذه النسبة بشكل أكثر وضوحاً ما كان يخشاه المحللون.

وبدأت الحكومة البريطانية في اتخاذ تدابير للسيطرة على انتشار وباء «كورونا» في مارس الماضي عندما بدأت تشتد الأزمة. ونتيجة لذلك، شهدت مبيعات التجزئة في ذاك الشهر تراجعاً فقط بـ5.2 في المئة على أساس شهري.

وتأثرت مبيعات التجزئة بسبب القيود المفروضة طوال شهر أبريل، حيث ظلت الكثير من المتاجر مغلقة.

وأشار مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن مبيعات التجزئة خلال أبريل الماضي تراجعت بـ 22.6 في المئة مقارنة بأبريل 2019.

وبحسب وكالة أنباء بلومبرغ، يُظهر هذا الانخفاض غير المسبوق في مبيعات التجزئة الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء تدابير الإغلاق في المملكة المتحدة، والتي استثنى منها فقط محلات السوبر ماركت والصيدليات والمتاجر الأساسية الأخرى.

وتشير بلومبرغ إلى أن المبيعات عبر الإنترنت شكلت النقطة المضيئة من عمليات البيع بالتجزئة، حيث سجلت مستوى ارتفاع قياسي، في ظل تدابير الإغلاق التي أجبرت البريطانيين على التسوّق عبر الإنترنت.

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