حوالي 330 ألف وفاة بكورونا في العالم حتى أمس

المصدر: أ ف ب

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم إلى 329 ألفا و799 شخصاً على الأقلّ منذ ظهر الوباء في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس الساعة 19,00 ت غ الخميس استناداً لمصادر رسمية.

وتم تسجيل خمسة ملايين و49 ألفاً و390 إصابة معلنة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الفيروس.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية الا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عدة اختبارات لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر. وتم إعلان تعافي مليون و867 ألفاً و800 من هذه الحالات على الأقل.

ومنذ التعداد، الذي أجري قبل 24 ساعة، سجّلت 4.563 وفاة جديدة و106.338 إصابة جديدة بالفيروس حول العالم. والدول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات في هذه الساعات الأربع والعشرين هي الولايات المتحدة (1280 وفاة جديدة) والبرازيل (888) والمكسيك (424).

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 93 ألفاً و863 وفاة من اصل 1562714 اصابة. وأعلن تعافي ما لا يقل عن 294 ألفاً و312 مصاباً.

أما ثاني دولة من حيث عدد الوفيات في العالم، فهي بريطانيا إذ سجّلت 36 ألفاً و42 وفاة من أصل 250 ألفاً و908 إصابات، تليها إيطاليا بـ32 ألفاً و486 وفاة من أصل 228 ألفاً و6 إصابات، ثم فرنسا مع 28 ألفاً و215 وفاة من أصل 181 ألفاً و826 إصابة وإسبانيا مع 27 ألفاً و940 وفاة من أصل 233 ألفاً و37 إصابة.

وحتى أمس، أعلنت الصين (ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ) 82 ألفاً و967 إصابة (حالتان جديدتان بين الثلاثاء والأربعاء) منها 4634 وفاة (صفر وفاة جديدة) و78 ألفاً و249 حالة شفاء.

ومن بين الدول الأكثر تضرّراً بالوباء، بلجيكا التي سجلت أكبر عدد من الوفيات بالنسبة إلى عدد السكان (79 وفاة لكل 100 ألف نسمة) تليها إسبانيا (60) ثم إيطاليا (54) فبريطانيا (53) ففرنسا (43).

وسجّلت أوروبا الخميس حتى الساعة 19,00 ت غ 170 ألفاً و776 وفاة من أصل مليون و963 ألفاً و531 إصابة، في حين سجّلت الولايات المتحدة وكندا 100 ألف و87 وفاة من أصل مليون و643 و991 إصابة.

وسجّلت أمريكا اللاتينية والكاريبي 34 ألفاً و49 وفاة من أصل 617811 إصابة. وسجّلت آسيا 13 ألفاً و183 وفاة من أصل 401 ألف و458 إصابة، والشرق الأوسط 8.519 وفاة من أصل 315 ألفاً و935 إصابة، وأفريقيا 3.057 وفاة من أصل 98 ألفا و237 إصابة، وأوقيانيا 128 وفاة من بين 8435 إصابة.

وضعت هذه الحصيلة استنادا إلى أرقام جمعتها مكاتب فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.

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