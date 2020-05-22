وفيات كورونا في البرازيل تمرّ للسرعة القصوى وتتجاوز 20 ألفاً

المصدر: أ ف ب

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البرازيل عتبة العشرين ألفا أمس الخميس، بعد تسجيل ارتفاع قياسي لعدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 1188وفاة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وتشهد البرازيل حاليا ارتفاعا في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس، إذ سجلت إجمالي 20,047 وفاة و310,087 إصابة مؤكدة، وهي أرقام يقول علماء إنها أقل بكثير من العدد الفعلي.

والبرازيل، التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة، هي الدولة السادسة من حيث عدد وفيات كوفيد-19. وهي الثالثة من حيث حالات الإصابة خلف الولايات المتحدة وروسيا.

وقد تضاعف عدد الوفيات خلال 11 يوما فقط في البرازيل، وفق أرقام وزارة الصحة.

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بشكل مقلق للغاية، دعا الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو مجددا أمس الخميس إلى استئناف النشاط من أجل إنقاذ الاقتصاد.

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