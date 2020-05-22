دراستان: تكوّن أجسام مضادة لـ«كوفيد 19» يبشّر بلقاح ناجع

المصدر: واشنطن - رويترز

عثر باحثون أمريكيون، في دراستين على القرود، على دليل علمي أولي على أن التعافي من مرض كوفيد-19 ربما يحمي من معاودة الإصابة بفيروس كورونا، في إشارة إلى احتمال نجاح اللقاحات التي يتم تطويرها.

ونقل الباحثون، في إحدى الدراستين الجديدتين، مرض كوفيد-19، إلى تسعة قرود، وبعد تعافيها حاول فريق البحث إصابة القرود بالفيروس مرة أخرى لكنها لم تصب بالمرض مجدداً. وقال الباحث بمركز علوم الفيروسات وأبحاث اللقاح في مستشفى تابع لجامعة هارفارد، دان باروخ، الذي نُشرت أبحاثه في دورية العلوم، إن النتائج ترجح أن القرود كونت مناعة طبيعية تحمي من إعادة الإصابة.

إلى ذلك، لقح باروخ وزملاؤه في الدراسة الثانية 25 قرداً بنموذج لقاح لمعرفة ما إذا كانت الأجسام المضادة المنتجة استجابة للفيروس واقية بالفعل، وعرضوا هذه القرود و10 حيوانات أخرى لفيروس كورونا.

وقال باروخ إن أعراض الإصابة بالفيروس ظهرت على الحيوانات الأخرى في الأنف والرئتين، بينما في الحيوانات المحصنة شهدنا درجة كبيرة من الحماية. وتمتعت ثمانية من القرود المحصنة باللقاح بالحماية التامة، وفق الدراسة. وبرغم أن هذه الدراسات، التي لا تزال قيد المراجعة، تعد مطمئنة، فإنها لا تثبت أنه قد تتطور مناعة لدى البشر أو إلى أي مدى قد تطول هذه المناعة.

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