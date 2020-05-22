تنزانيا تطبّق «مناعة القطيع»في مواجهة «كورونا»

المصدر: دودوما - د.ب.أ

أمر رئيس تنزانيا جون ماجوفولي، بإعادة فتح المدارس على مراحل، واستئناف رحلات السياح الأجانب، مروّجاً لاستراتيجية «مناعة القطيع» المثيرة للجدل في محاربة جائحة فيروس «كورونا».

ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرغ، قال ماجوفولي في كلمة متلفزة، إنّ خبراء يقولون إن مناعة القطيع تتعزز عندما يكون هناك اختلاط بين الناس، مضيفاً: «إذا حبست الناس بالداخل، تتراجع حصانتهم بنسبة 30 في المئة، وفقاً لمطبوعة اطلعت عليها».

وتحدث ماجوفولي، الذي رفض دعوات بفرض حظر تجوال، من العاصمة دودوما، وهو محاط بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين الذين لم يرتدوا كمامات.

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