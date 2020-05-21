في ووهان الصينية صيد الحيوانات وأكلها ممنوعان بقرار

المصدر: بكين-وكالات

أعلنت مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد، حظر أكل الحيوانات البرية، فيما سيستفيد المزارعون من تعويضات حكومية عن الخسائر.



وتأتي هذه الخطوة، فيما يرجح علماء أن يكون فيروس كورونا قد ظهر في سوق للحيوانات البرية بمدينة ووهان، لكن الفرضية لم تحظ بإجماع في الأوساط البحثية.



وبحسب «سي بي إس نيوز»، فإن السلطات قررت أن تعويض المزارعين حتى يتوقفوا عن تربية الحيوانات الغريبة.



وأقدمت الصين على هذا الحظر، فيما تواجه انتقادات كثيرة بسبب الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 330 ألف شخص في العالم، بينما تخطى عدد المصابين حاجز خمسة ملايين.



وأوضحت السلطات المحلية في مدينة ووهان، ضمن إقليم هوبي، وسط الصين، أن تناول الحيوانات البرية أصبح محظوراً بموجب قرار رسمي.



وفي السياق ذاته، حظرت المدينة التي يصل عدد سكانها إلى 11 مليون نسمة، كافة أشكال صيد الحيوانات البرية، إلا في حال جرى القيام بذلك من قبل مؤسسات علمية لأجل إنجاز بحوث.



ومن المحتمل أن تقوم السلطات بشراء الحيوانات من المزارعين لأجل وقف تربيتها أو تسويقها، على نطاق واسع.

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