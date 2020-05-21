أخبار سارة... شركة تتعهد بتوفير اللقاح لجميع البشر

المصدر: واشنطن-وكالات

أعلنت شركة أسترازينيكا لصناعة الأدوية، أن لديها القدرة على تصنيع مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» الجديد، الذي طورته جامعة أكسفورد أخيراً، وأن الشركة تخطط لبدء توريده في سبتمبر المقبل.

وذكرت الشركة الأنغلو-سويدية، أنها تلقت أكثر من مليار دولار من الهيئة الأمريكية للبحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم، من أجل تطوير اللقاح وإنتاجه وتسليمه، بداية من الخريف المقبل.

وقالت شركة الأدوية العملاقة، إنها تلقت بالفعل طلباً من هيئة اللقاحات الأمريكية، من أجل إنتاج نحو 400 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد لمكافحة فيروس «كورونا»، المسبب لمرض كوفيد 19.

وأضافت الشركة، في بيان، أنها «ضمنت الآن قدرة تصنيع مليار جرعة، وتهدف إلى تأمين المزيد من الاتفاقات لتوسيع القدرة بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، لضمان أن يكون اللقاح متاحاً عالمياً».

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