بكين تهدد واشنطن برد قوي إذا عاقبتها

المصدر: اف ب

هددت الصين برد قوي في حال أقر الكونغرس الأمريكي تشريعا يعد بفرض عقوبات على الصين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد متحدث باسم البرلمان الصيني الخميس.



وارتفع منسوب التوتر بين القوتين العظميين في الأسابيع الأخيرة مع انخراطهما في سجال بشأن الوباء.

وانتقدت واشنطن طريقة تعاطي بكين مع بدايات انتشار الفيروس في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي قبل تفشّيه حول العالم.

وصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللهجة الأربعاء ليحمّل الصين مسؤولية "عمليات قتل واسعة في أنحاء العالم".

بدورهم، اقترح أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ قانونا الأسبوع الماضي يمنح ترامب صلاحية فرض عقوبات على بكين ما لم تقدم "تقريرا وافيا" عن تفشي الوباء.



وقال المتحدّث باسم البرلمان الصيني جانغ يسوي في مؤتمر صحافي عشية انعقاد الجلسة السنوية لمجلس الشعب "نعارض مشاريع القوانين هذه بشدّة وسنرد بحزم وسنتّخذ تدابير مضادة بناء على المناقشات (التي سيجريها البرلمان) بشأن هذه التشريعات".

وأضاف أن "تغطية أحد ما على المشاكل الخاصة به عبر إلقاء اللوم على الآخرين هو أمر غير مسؤول ولا أخلاقي. لن نقبل إطلاقا أي دعاوى قضائية أو مطالبات بتعويضات لا مبرر لها".



ورفعت ولاية ميزوري الأمريكية دعوى قضائية كذلك بحق القيادة الصينية على خلفية الفيروس، مطالبة بتعويضات على ما اعتبرتها عملية خداع مقصودة وخطوات غير كافية لمنع تفشي الوباء.

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