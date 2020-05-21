«كورونا» يودي بحياة أصغر رضيع في أفريقيا

المصدر: جوهانسبرغ-د.ب.أ

أعلن وزير الصحة في دولة جنوب أفريقيا، زويلي مكهايز، وفاة مولود عمره يومان، لإصابته بفيروس «كورونا».



وبحسب ما أعلنه الوزير، وُلِد الطفلَ في موعد سابق لأوانه، لأم مصابة بالمرض، وكان يعاني مشاكل في الرئتين.



وتعد الوفاة بفيروس «كورونا» بين الرضع، حالة شديدة الندرة.



وأكد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن هذه هي أول حالة وفاة من نوعها في القارة السمراء.



كانت حكومة جنوب أفريقيا، فرضت في نهاية مارس الماضي، قيوداً صارمة على الخروج من المنازل، لمكافحة فيروس «كورونا»، وأدى ذلك إلى تهديد حياة الملايين في جنوب أفريقيا، الذين يعملون بشكل غير منتظم، أو الذين ليس لديهم عمل، حيث تفاقم وضع الفقر والأمن الغذائي على نحو مأساوي.



وسجلت جنوب أفريقيا حتى الآن، 18 ألفاً وثلاث حالات إصابة بفيروس «كورونا»، فيما بلغ عدد الوفيات بالمرض 339 حالة.

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