عقوبات أمريكية ضد إيران تطال وزير داخليتها

المصدر: (واشنطن - وكالات)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية،أمس، فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني تشمل وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، و3 كيانات منها سجنان وهيئة لإنفاذ القانون، و 8 مسؤولين آخرين، لاتهامهم بـ«انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على شركة «شنغهاي سينت لوجيستكس المحدودة» الصينية، بسبب أنشطة متعلقة بإيران.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، إن بلاده مستمرة في حملة الضغط على إيران لتعود للتصرف كدولة طبيعية، مؤكداً أن طهران هي الخطر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح بومبيو، خلال مؤتمر صحافي، أن بلاده فرضت عقوبات جديدة على طهران، شملت وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، لتسببه في مقتل الكثير من المتظاهرين الإيرانيين.

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