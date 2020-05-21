«كمبردج»: التعليم عن بُعد حتى صيف 2021

المصدر: (لندن - رويترز)

أصبحت جامعة كمبردج البريطانية أمس، واحدة من أوائل الجامعات على مستوى العالم التي تعلن عن تقديم جميع محاضراتها في العام الدراسي المقبل على الإنترنت بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وقالت الجامعة، التي أغلقت أبوابها أمام الطلبة في مارس بعد أن فرضت الحكومة البريطانية إجراءات عزل عام صارمة للحد من تفشي مرض «كورونا» الناتج عن الإصابة بالفيروس، إن الخدمة التعليمية ستقدم بشكل افتراضي حتى صيف 2021 مع احتمال تواجد بعض المجموعات الدراسية الصغيرة فعلياً.

وقالت الجامعة في بيان «نظراً إلى أن من المرجح أن يظل التباعد الاجتماعي مطلوباً قررت الجامعة وقف الحضور الفعلي للمحاضرات خلال العام الدراسي المقبل». وقالت إن القرار يمكن مراجعته بناء على الإرشادات الرسمية الخاصة بالفيروس.

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