تعافٍ قياسي في روسيا وإيطاليا نحو فتح المطارات

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

شهدت روسيا انخفاضاً في عدد الإصابات وقفزات قياسية في حالات التعافي، فيما تتأهّب إيطاليا لاستئناف فتح مطاراتها بحلول 3 يونيو المقبل.

وفي روسيا شهدت حصيلة الوفيات جراء الفيروس قفزة قياسية خلال الـ24 ساعة الماضية، لكن عدد الإصابات الجديدة في منحنى انخفاضي يومي. وسجل في روسيا أمس 135 وفاة (مقابل 115 حالة أول أمس).

وشهدت خلال آخر 24 ساعة 8764 إصابة جديدة بـ «كورونا» (مقابل 9263 إصابة في اليوم السابق). كما سجلت خلال آخر 24 ساعة ارتفاعاً قياسياً في عدد حالات الشفاء الجديدة، تجاوز عدد الإصابات، حيث تماثل 9262 شخصاً للشفاء.

وقالت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية، إن الوضع في روسيا دخل مرحلة الاستقرار.

فتح مطارات

وفي إيطاليا، أعلنت أمس، شركة الخطوط الجوية «أليطاليا»، التي سيتم تأميمها بسبب الصعوبات التي تواجهها، أنها ستسرع استئناف رحلاتها، مع زيادة في وجهاتها بنسبة 36 بالمئة في يونيو مقارنة مع مايو.

وفي الدنمارك، دعت أغلبية برلمانية، بما في ذلك العديد من الأحزاب التي تدعم حزب الأقلية الاشتراكي الديمقراطي الذي ترأسه والليبراليين المعارضين من يمين الوسط، إلى إعادة فتح حدود الدنمارك.

تصفير إصابات

إلى ذلك، توقّع عالم بريطاني، بأن تسجل المملكة المتحدة، ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس «كورونا»، «الإصابة صفر» نهاية يونيو،ورجح البروفيسور كارل هينيغان، مدير مركز الطب المبني على الأدلة بجامعة أكسفورد، انخفاض عدد الوفيات اليومي إلى «الصفر تقريباً» بحلول أواخر يونيو المقبل، وفقا لـ «سكاي نيوز عربية».

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن هينيغان قوله: «أعتقد أنه بحلول نهاية يونيو سنجد صعوبة في العثور على أشخاص مصابين بهذا المرض، إذا استمرت الاتجاهات الحالية» في عدد الإصابات بالانخفاض. وتزامنت تصريحات هينيغان مع انخفاض عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في إنجلترا وويلز للأسبوع الثالث على التوالي.

تسيير رحلات

وفي الهند، قال وزير الطيران المدني، إن بلاده ستسمح لشركات الطيران بالبدء في تسيير بعض رحلات الطيران الداخلية اعتبارا من 25 مايو الجاري. وتابع وزير الطيران هارديب سينغ بوري على تويتر: «ستبدأ عمليات تشغيل رحلات الطيران المدني المحلية بصورة محسوبة اعتبارا من الاثنين».

وأضاف بورى، أنه تم إبلاغ كل المطارات وشركات الطيران كي تكون جاهزة لتشغيل رحلات الطيران، مشيراً إلى أن الوزارة ستصدر إرشادات خاصة بحركة الركاب.

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