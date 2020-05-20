الرئيس الأمريكي يرد على "معتوه" في الصين

المصدر: وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أن "عدم كفاءة الصين" في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت بـ "قتل" عدد كبير من الأشخاص في العالم.

وكتب ترامب في تغريدة "معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص".

وأضاف "أكون ممتنا لو توضحون لهذا الأحمق بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!".

وتواجه الصين انتقادات الدولية التي توجه لها بسبب افتقارها للشفافية التي دفعت العالم للتعامل مع هكذا جائحة أودت بحياة مئات ألاف الأشخاص.

ويقترب عداد الإصابات بفيروس كورونا من 5 ملايين شخص، فيما تواجه الصين العديد من الاتهامات بأن الفيروس كان مصنع في مختبر بمدينة ووهان ولكنه تسرب منه بسبب ضعف إجراءات الحماية والوقاية.

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