ترامب يكسر تقليداً في البيت الأبيض عمره 40 عاماً فما السبب؟

المصدر: واشنطن-وكالات

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتباع تقليد رئاسي عمره 40 عاماً، بسبب «عداوته» مع الرئيس السابق باراك أوباما.

لعقود من الزمان، أقام رؤساء الفترة الأولى في الولايات المتحدة، احتفالات في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، لتعليق صورة للرئيس السابق، وفعل باراك أوباما ذلك للرئيس السابق جورج بوش في عام 2012، على سبيل المثال.

ولكن ترامب رفض اتباع التقليد القديم، بالكشف عن لوحة أوباما في البيت الأبيض، وتكريمه ببضع كلمات، ليكسر التقليد، وفقاً لموقع «إن بي سي نيوز».

وقال الموقع إن أوباما من ناحيته، لم يكن مهتماً أيضاً بحضور هذا الحفل، حتى لو تمت إقامته.

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