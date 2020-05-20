توتر أمريكي إيراني ينذر بالمواجهة

المصدر: واشنطن، طهران- وكالات

أصدرت الولايات المتحدة، تحذيراً من الاقتراب لمسافة أقل من مئة متر من سفنها الحربية، وذلك بعد واقعة اقتراب سفن إيرانية من سفن أمريكية، لمسافة وصلت لحوالي تسعة أمتار في أبريل الماضي.

ووفقاً لما نقلته شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، فإن إشعاراً صادراً عن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، التي تشرف على العمليات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، نصح «جميع السفن بالحفاظ على مسافة آمنة، لا تقل عن مئة متر من سفن البحرية الأمريكية في المياه والمضائق الدولية».

وقالت الناطقة باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، ريبيكا ريباريتش، في بيان، إنه «قد يتم اعتبار السفن المسلحة التي تقترب لمسافة أقل من مئة متر من سفينة بحرية أمريكية، على أنها تهديد، وتخضع لإجراءات دفاعية مشروعة».

وبعد أيام قليلة من تلك المواجهة، غرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أصدر تعليمات للبحرية الأمريكية، وكتب: «لقد أمرت البحرية الأمريكية بإسقاط وتدمير أي وجميع الزوارق الحربية الإيرانية، إذا تحرشوا بسفننا في البحر».

بالمقابل، هدد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم، بالرد على أي تهديد أمريكي لناقلات النفط الإيرانية. جاء ذلك فيما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن مسؤول عسكري قوله، في وقت سابق اليوم «ستواصل الوحدات البحرية الإيرانية مهامها الاعتيادية، وفقاً للمبادئ المهنية، كما كان الوضع في الماضي».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز