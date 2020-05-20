11 قتيلاً بهجمات استهدفت مسجدين في أفغانستان

المصدر: كابول-د.ب.أ

استمراراً لتصاعد موجة من العنف الدموي في أفغانستان، أسفرت هجمات بالأسلحة النارية على مسجدين، وعدد من نقاط التفتيش، الليلة الماضية، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في أربعة أقاليم.

وأفادت وزارة الداخلية، بأن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار داخل مسجد في إقليم باروان شمالي البلاد، في وقت متأخر أمس.

واتهمت الوزارة، طالبان، بتنفيذ الهجوم الذي وقع في شاريكار عاصمة الإقليم، وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص أيضاً.

وقالت شرطة إقليم خوست شرقي البلاد، إن ثلاثة مصلين آخرين قتلوا، وأصيب طفل، في هجوم منفصل على مسجد في الإقليم.

وفي الليلة ذاتها الدامية بشكل خاص، هاجم مسلحو طالبان، نقطة تفتيش في إقليم تخار شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال اثنان من أعضاء المجلس الإقليمي، إن ستة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في منطقة خوجة بهاء الدين في الإقليم.

كما نفذ المسلحون عدداً من التفجيرات والهجمات في إقليم قندوز المجاور، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 21 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لعضوي المجلس الإقليمي.

وتصاعدت موجة جديدة من العنف في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، في بيان، إن طالبان مسؤولة عن مقتل ما لا يقل عن 208 مدنيين الشهر الماضي.

بينما كانت القوات الموالية للحكومة، مسؤولة عن 172 حالة وفاة. وناشدت البعثة كلا الجانبين، إنهاء العنف، والمضي قدماً في محادثات السلام الأفغانية المخطط لها.

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