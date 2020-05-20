عدد إصابات كورونا حول العالم يقترب من 5 ملايين

المصدر: د ب ا

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به يقترب من الخمسة ملايين حالة حتى الساعة 0630 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا ليقترب من المليونين.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات اقترب من 325 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات روسيا وإسبانيا والبرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والهند وبيرو والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 5ر1 مليون إصابة إلى جانب أكثر من 93 ألف وفاة. وسجلت روسيا نحو 300 ألف إصابة ونحو 2800وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 279 ألف إصابة ونحو 28 ألف وفاة. وسجلت المملكة المتحدة 249 ألف إصابة ونحو 35 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 227 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و 965 إصابة و4634 وفاة.

تجدر الإشارة إلا أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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