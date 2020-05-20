أكثر من 1500 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

المصدر: أ ف ب

سجّلت الولايات المتّحدة 1539 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الفيروس في هذا البلد إلى 91.845، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء أمس الثلاثاء.

وحصيلة الوفيات اليومية هذه تناهز تقريباً ضعف تلك التي سجّلت مساء أول أمس الاثنين، والتي كانت الأدنى على الإطلاق منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد-19، والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، بحسب بيانات نُشرت أمس الثلاثاء في الساعة 20,30 (00,30 ت غ الأربعاء).

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