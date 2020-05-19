ترامب يكشف سبب استخدامه عقار الملاريا رغم عدم ثبوت فعاليته

المصدر: واشنطن - رويترز

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن قراره استخدام العقار الخاص بعلاج الملاريا لمواجهة فيروس كورونا المستجد على الرغم من التحذيرات الطبية، قائلاً إن الأمر يرجع إلى الأفراد لاتخاذ قرارهم بهذا الشأن.



وقال ترامب للصحفيين، خلال زيارته للكونغرس الأمريكي، إنه يعتقد بأن عقار هيدروكسي كلوروكين «يعطيك مستوى إضافياً من الأمان»، لكنه لم يقدّم أي دليل على ذلك. وأضاف: «سيتعين على الناس أن يتخذوا قرارهم بأنفسهم».



وحذرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة التي قد تنجم عن استخدام هذا العقار لعلاج مرضى كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

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