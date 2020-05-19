تحذير من تناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" إلا في هذه الحالة

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا البيت الأبيض الأمريكيين إلى عدم تناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا إفغ بعد وصفة طبية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكيناني، الأمريكيين لاستشارة الأطباء قبل تناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا، الذي قال ترامب إنه يتناوله للوقاية من فيروس كورونا وفق سكاي نيوز.

وفي حديثها مع شبكة "فوكس نيوز"، قالت ماكيناني إن "أي استخدام لهيدروكسي كلوروكين يجب أن يكون بعد استشارة طبيبك الخاص. يجب أن تكون بحوزتك وصفة طبية. هذه هي الطريقة التي يجب أن تسير وفقها الأمور".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يتناول العقار المذكور للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى.

وسبق أن أكد ترامب فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا "كلوروكين" أو "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بعدوى "COVID-19"، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من صحة اعتماد هذا العقار للعلاج من كورونا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز