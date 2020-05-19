دولتان إفريقيتان خاليتان من فيروس كورونا

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت إريتريا أنها باتت خالية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد شفاء حالات الإصابة المسجلة لديها.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة الإريترية، مؤكدًا أن جميع الإصابات بكورونا في البلاد وهي 39 إصابة مؤكدة قد شفيت، وذلك منذ تسجيل أول إصابة في 22 مارس الماضي.

ودعت الوزارة المواطنين في بيان نقلته "واس" إلى عدم التهاون بالفيروس، والإبقاء على الإجراءات الاحترازية، مضيفة أن الحكومة ستستمر في تطبيق التدابير كافة، لمنع عودة الوباء مرة أخرى.

كما أعلنت جمهورية موريشيوس من جهتها عدم وجود أي حالة إصابة بكورونا على أراضيها، وذلك بعد شفاء 322 حالة، من أصل 332 إصابة، فيما توفي 10 أشخاص. وأكدت أنها لم تسجل خلال الأسبوعين الأخيرين أي إصابة، معلنة أنها أخضعت 74 ألف شخص للفحص، وتم التأكد من عدم إصابة أي منهم.

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