وفيات كورونا اليومية إلى ما دون 800 في أمريكا و155 بالمكسيك

المصدر: وكالات

سجّلت الولايات المتّحدة 759 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات لديها إلى 90 ألفاً و309، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء أمس الاثنين.

وحصيلة الوفيات اليومية هذه هي الأدنى على الإطلاق التي تسجّل منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد-19، والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، بحسب بيانات نُشرت الإثنين في الساعة 20,30 (00,30 ت غ الثلاثاء).

وفي المكسيك، قالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا و155 حالة وفاة أمس الاثنين، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 51633 منذ أن سجلت المكسيك أول حالة في آواخر فبراير.

ووصل عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس إلى 5332 حالة.

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