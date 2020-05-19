«مسيّرات» المراقبة ممنوعة في فرنسا

المصدر: (باريس - د.ب.أ)

أمر مجلس الدولة الفرنسي، أمس، شرطة باريس، بالتوقف عن استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحشود، فيما تستعد البلاد للخروج من الإغلاق المفروض منذ شهرين لاحتواء فيروس «كورونا». وقضى مجلس الدولة، بأن استخدام الطائرات المسيرة الذي تباهت به الشرطة أمام عدسات التلفزيون خلال الإغلاق، ضد قواعد حماية البيانات الأوروبية.

وأشار إلى أن الشرطة كانت تستخدم الطائرة المسيرة على ارتفاع ما بين 80 إلى مئة متر، من دون خاصية التقريب، ما يعني عملياً، عدم القدرة على تحديد الأفراد. وبالإضافة لذلك، جرى إزالة منشأتها الداخلية للتسجيل.

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