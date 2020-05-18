إيطاليا.. أقل من مئة إصابة للمرة الأولى منذ 9 مارس

المصدر: روما- د.ب.أ

سجلت إيطاليا، أمس، 99 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، في أدنى معدل للوفيات جراء الفيروس، الذي يصيب الجهاز التنفسي، يتم تسجيله في البلاد منذ أكثر من شهرين.

وكانت آخر مرة تسجل فيها إيطاليا حصيلة وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» أقل من مئة شخص في يوم التاسع من مارس الماضي، وهو اليوم الذي يوافق بدء تطبيق إجراءات الإغلاق الشامل في البلاد التي انتهى العمل بها في الوقت الحالي.



وذكرت هيئة الدفاع المدني الإيطالية في نشرتها اليومية، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن «كورونا» في البلاد وصل إلى 32007 أشخاص، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة بواقع 451 شخصاً ليصل العدد الإجمالي إلى 225886 شخصاً.

وجدير بالذكر أن هذه هي أقل زيادة يومية في أعداد المصابين منذ 2 مارس الماضي.

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