لقاح «كورونا» في متناول البريطانيين في سبتمبر المقبل

المصدر: لندن - وكالات

أعلن وزير الأعمال البريطاني، ألوك شارما، أن هناك خططاً لطرح لقاح لفيروس «كورونا» إلى 30 مليون شخص في بريطانيا بحلول سبتمبر، في حال نجحت التجارب، مضيفاً أن «الحكومة ستقدم 84 مليون جنيه إسترليني إضافية لتسريع أبحاث لقاح فيروس «كورونا» المستجد في جامعة «أكسفورد» وكلية «إمبريال كوليدج» في لندن، وفق شبكة «سكاي نيوز» البريطانية



وفي حديثه في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، قال الوزير إن «عمل جامعة أكسفورد لإيجاد دواء فعال لهذا الفيروس يسير بشكل جيد»، مضيفاً: «أنا فخور جداً بالسرعة التي اجتمع فيها علماؤنا وباحثونا في جهودهم لتطوير لقاح لمكافحة الفيروس»



هذا وسبق أن استثمرت الحكومة البريطانية 47 مليون جنيه استرليني في الأبحاث التي تقوم بها جامعة «أمبريال كوليدج» في لندن ومعهد «جنير» التابع لجامعة أوكسفورد.



وأوضح شارما من جهته لصحيفة «الغاريان» أن التمويل الجديد «يسمح بإنتاج أعداد كبيرة من اللقاح الذي تختبره أوكسفورد»، والذي دخل مرحلة الاختبار السريري، «بحيث إذا كانت تلك الاختبارات مثمرة، نكون نملك الجرعات اللازمة للبدء فوراً بتلقيح الشعب البريطاني»، وأضاف: «إن أول تجربة سريرية للقاح أكسفورد تسير بشكل جيد، حيث تلقى جميع المشاركين في المرحلة الأولى جرعة أدت إلى تعافيهم تدريجياً».

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